«Не любил 1 сентября»: Родион Газманов рассказал о школьных годах
Артист относит себя гуманитариям.
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
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Родион Газманов: я не любил ни 1 сентября, ни возвращение в школу
Певец Родион Газманов в школьные годы не испытывал радости от начала учебного года. По словам артиста, частая смена школ после переезда из Калининграда в Москву стала для него серьезным испытанием. Об этом он рассказал в беседе с «Московским Комсомольцем» Газманов.
Артист отметил, что, несмотря на распространенное представление о теплых воспоминаниях о школе, в детстве он не ждал 1 сентября с особым воодушевлением.
«Будучи ребенком, я не любил ни 1 сентября, ни возвращение в школу после каникул, ни домашние задания», — признался певец.
Газманов рассказал, что хорошо помнит первые школьные дни после переезда семьи из Калининграда в Москву. Тогда он пошел во второй класс, а из-за постоянной смены районов ему приходилось регулярно менять учебные заведения.
«Мы постоянно меняли районы, а вместе с ними и школы: практически раз в год. Каждый раз нужно было приходить в новый коллектив, заводить новых друзей, притираться, вливаться. На самом деле это был довольно стрессовый момент», — вспомнил Газманов.
При этом певец отметил, что учеба поначалу давалась ему легко. По его словам, он научился быстро читать еще в раннем возрасте, поэтому в начальной школе многие задания не представляли для него сложности.
«Когда в первом классе дети читали учебные тексты по слогам, я уже умел читать — кажется, лет с трех — быстро и бегло», — рассказал артист.
Однако позже, как признался Газманов, легкость в учебе привела к тому, что он стал меньше стараться.
«Когда все дается легко, кажется, что домашнее задание можно и не делать. А когда предметы становятся сложнее, уже приходится прикладывать усилия, чего я, естественно, не любил», — объяснил он.
Любимыми предметами певец назвал русский и английский языки, а также музыку. При этом точные науки давались ему сложнее.
«Все-таки я гуманитарий до мозга костей», — заключил Газманов.
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