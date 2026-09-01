Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались «на ногах» в рамках ШОС

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

В столицу Киргизии прибыли представители 17 государств и шести международных организаций.

С кем переговорил Путин во время мероприятий ШОС

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались перед заседанием ШОС

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели короткую беседу перед началом заседания совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили РИА Новости.

Российский лидер и глава Китая вместе вышли в зал конгресс-центра «Ырыс Ордо», где уже находился Моди. Премьер-министр Индии поприветствовал их рукопожатиями, после чего лидеры стран ненадолго пообщались «на ногах».

Встреча состоялась перед началом торжественной церемонии фотографирования участников саммита ШОС.

Владимир Путин принимает участие в мероприятиях Совета глав государств — участников объединения.

Саммит ШОС проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо», где представители стран обсуждают актуальные вопросы и развитие взаимодействия в регионе. В 2026 году Киргизия председательствует в ШОС, поэтому встреча проходит на ее территории.

В столицу республики прибыли делегации из 17 государств и представители шести международных организаций. Накануне официальных мероприятий Путин также провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.38
0.78 100.57
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
Стратегическое партнерство: Путин обратился к президенту Узбекистана Мирзиёеву
9:37
Месяц вместо трех: в России ужесточили правила для мигрантов
9:23
Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине
9:17
Плавающий беспилотник для очистки портов от мусора появился в России
8:58
Путин, Си Цзиньпин и Моди пообщались «на ногах» в рамках ШОС
8:48
Семь человек пострадали во время нападения в школе в Красноярском крае

Сейчас читают

Желание Европы сэкономить на газе вышло боком: низкие запасы и газ по $ 850
Работаем или отдыхаем 1 сентября 2026: как законно взять выходной в этот день
«Люблю и восхищаюсь»: Волкова поздравила свою экранную свекровь с днем рождения
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео