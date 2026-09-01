Плавающий беспилотник для очистки портов от мусора появился в России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Его представили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В России создали плавающий беспилотник для очистки портов от мусора. Новую технологию представили на XI Восточном экономическом форуме на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Мы представляем беспилотный плавающий аппарат для уборки мусора акваторий. Он предназначен для использования в портовой инфраструктуре. Это сейчас востребовано», — рассказал представитель компании «Алмазвотертех» Александр Жуков, которая разработала новую технологию.

До этого ничего подобного в России не было. Сейчас компания проходит процедуру патентования технологии бобинного фильтра для сборки масляной пленки (именно она лежит в основе плавающего аппарата. –Прим.ред.).

Александр Жуков также пояснил, как работает беспилотник для очистки портов. У устройства есть лопасти, которые собирают мусор и отправляют его в специальный бак. Все это проходит в автоматическом режиме, то есть без человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 сентября во Владивостоке начался XI Восточный экономический форум. Его деловая программа охватит свыше сотни сессий. Мероприятия продлятся до 4 сентября включительно. Участниками станут представители порядка 80 стран — всего свыше пяти тысяч человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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