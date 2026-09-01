Семь человек пострадали во время нападения в школе в Красноярском крае

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 298 0

Ученица набросилась с ножом на учительницу перед линейкой.

Пострадавшие из-за нападения в школе в Красноярском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате нападения ученицы на учительницу в Красноярском крае. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, всех пострадавших доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи. Среди них — двое взрослых и пятеро несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в одной из школ Канска перед школьной линейкой в честь 1 сентября ученица седьмого класса напала на учительницу физики. По данным источника, она распылила перцовый баллончик, после чего попыталась напала на женщину с ножом. На помощь педагогу пришла мать одного из учеников, которая смогла вытолкнуть девочку из помещения.

По словам очевидцев, школьница также могла пытаться использовать бутылку с зажигательной смесью.

После произошедшего нападения торжественную линейку в учебном заведении отменили. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Семь человек пострадали во время нападения в школе в Красноярском крае

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