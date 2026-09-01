Первый раз в первый «О»: российские школы столкнулись с нехваткой мест

Российские школы столкнулись с острой нехваткой мест

В России рекордно выросла нагрузка на педагогов. Как выяснили «Известия», в среднем по стране учитель вынужден брать на себя полторы ставки. И это не предел. В некоторых регионах совмещают сразу три предмета. Все это, конечно, неизбежно отражается на качестве образования.

Многие школы столкнулись также с другой проблемой. Родители массово жалуются на нехватку мест. Так, в одной из школ Екатеринбурга — сразу 14 первых классов. О причинах такого ажиотажа — корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Первый звонок — такой долгожданный для первоклашек и их родителей. Услышать его в этой школе — все равно что выиграть в лотерею: везет самым удачливым.

Академический район — один из самых больших в Екатеринбурге. Здесь проживают свыше 170 тысяч человек. В этой школе пришлось набрать сразу 14 первых классов — вот первый «О». Алфавит заканчивается, а поток детей — нет.

Гигантский конкурс на место. Семья Кирилла приехала в Екатеринбург из Краснодара. Урал встретил холодно: свободной парты для шестиклассника не нашлось ни в одной школе района.

«Хотелось бы друзей из новой школы. А сейчас пока никого нет из друзей», — сказал школьник Кирилл Косинов.

Районы строятся быстрее, чем новые школы. Чтобы мест хватило всем, под кабинеты начальных классов еще несколько лет назад отдавали библиотеки и учительские. Сейчас, уверены чиновники, проблема решена.

«В пяти школах района есть свободные места, и их около трехсот», — сказала заместитель директора Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

Строительство новых школ, говорят, тоже в перспективе. Если наладится погода.

«Движения-то есть. Может быть, хотелось бы быстрее, но тут мы ограничены — сами знаете, паводки были — деньги ушли», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков.

Кадастровые карты района родители из Тюмени изучают теперь внимательнее, чем дневники успеваемости. Ввод новых домов грозит их школе катастрофой.

«Она всего лишь одна. Она рассчитана на 1200 мест, а фактически учатся 6800 учеников», — сказал житель Тюмени Александр Кулаков.

Новая волна первоклашек уже вытеснила отсюда четвероклассников. Всю параллель — а это 17 классов — с 1 сентября экстренно переводят в другую школу.

А вот у жителей иркутского села Максимовщина альтернативы нет совсем. Единственная школа рассчитана всего на 189 человек, но обучают здесь больше тысячи детей.

— Я сама лично видела, как девочке было плохо, вызывали скорую. Выяснилось, что у ребенка нехватка кислорода. Это был уже не первый инцидент.

В Челябинске, похоже, нашли самый экзотический выход из положения. Из-за нехватки мест в капитальном здании школьников на внеклассные занятия отправили в палатки.

— Это всесезонная конструкция, в которой есть все требования ГОСТа на зоны для развития, в ней предусмотрены коммуникации.

— Больше всего удивляет, на самом деле, размещение санузла, что он находится ровно там же, где предполагается учебный процесс. Буквально за какой-то ширмой.

Решать проблему нехватки мест помогает нацпроект «Молодежь и дети». За последние шесть лет построили уже 1700 школ, 17 — только в этом году. К 2030 году должны сдать еще полторы сотни новых образовательных учреждений. Свой вклад вносит и бизнес, подключаясь к концессиям. Главное, чтобы грандиозные планы не остались чьим-то черновиком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.