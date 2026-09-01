Сборная России по дзюдо вернулась с «Большого шлема» с семью медалями

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Борцы заняли первое место в общекомандном зачете.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сборная России по дзюдо вернулась с турнира в Лозанне с семью медалями

Российская сборная по дзюдо вернулась домой с престижного турнира «Большого шлема». Он проходил в швейцарской Лозанне.

Вернулись не с пустыми руками. В копилке борцов — первое место в общекомандном зачете и еще семь медалей: две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые. Победителями стали двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Инал Тасоев, а также Марина Воробьева — бронзовая медалистка чемпионата Европы этого года.

«И японцы, и грузины — основные конкуренты, узбеки, казахи — все боролись. Со всеми, кем загадывал, поборолся. Все, что ожидал от турнира, на 80% все получилось», — сказал победитель турнира «Большого шлема» по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов Инал Тасоев.

«В целом у нас в мире спорта очень дружественная, благоприятная атмосфера. Со спортсменами из других стран хорошо общаемся, у нас нет никаких противостояний — только на татами», — сказала победительница турнира «Большого шлема» по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов Марина Воробьева.

Добавлю, что российские дзюдоисты выступали в Швейцарии с флагом и гимном. По словам спортсменов, от этого они испытывают совершенно другие эмоции, чем без национальной символики. Побеждать стало особенно приятно и почетно.

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