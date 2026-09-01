Наследство Карла III: зачем принц Гарри вернулся в Великобританию

Принц Гарри вернулся в Великобританию с целью наладить отношения с отцом

Принц Гарри и Меган Маркл снова оказались в центре внимания после сообщений о возможном переезде ближе к Виндзору. По версии британского биографа Роберта Джобсона, причиной такого шага могли стать не только семейные обстоятельства, но и желание Гарри сохранить связь с монархией и будущим наследством. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как утверждает Джобсон, 41-летний Гарри якобы стремится восстановить отношения с 77-летним королем Карлом III, который борется с онкологическим заболеванием. Биограф считает, что герцог Сассекский понимает: после восхождения на престол принца Уильяма его положение в вопросах финансов может измениться.

«Гарри возвращается, потому что знает, кто распоряжается деньгами. Он также знает, что когда его брат станет королем, он, вероятно, мало что получит. Поэтому это нужно уладить сейчас», — заявил Роберт Джобсон.

После прекращения сотрудничества со Spotify и сокращения партнерства с Netflix финансовая ситуация Сассекских стала сложнее. Дополнительной нагрузкой могли стать судебные расходы после проигрыша дела о нарушении неприкосновенности частной жизни против издателя Daily Mail — компании Associated Newspapers Limited.

При этом Джобсон предположил, что Карл III заинтересован в том, чтобы после его смерти все члены семьи получили необходимую поддержку. По словам биографа, это касается не только Гарри, но и его детей — Арчи и Лилибет.

«Я знаю, что король очень хочет обеспечить справедливое распределение денежных средств после своей смерти. Он хочет убедиться, что вся его семья обеспечена. И это в значительной степени включает Гарри и его детей», — отметил Роберт Джобсон.

Биограф также высказал мнение, что Гарри опасается оказаться в положении «герцога без денег». По его версии, если после смерти Карла III королем станет Уильям, Сассекские могут вновь покинуть Великобританию и вернуться в США после решения вопросов с наследством.

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