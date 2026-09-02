«Африка оказалась ни при чем»: Путин объяснил провал зерновой сделки

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

По словам президента, Москва вышла из инициативы из-за невыполнения обязательств.

Почему Россия вышла из зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Владимир Путин заявил, что зерновая сделка не помогла голодающим странам

Зерновая сделка не выполнила свою гуманитарную цель — обеспечить продовольствием наиболее нуждающиеся государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита ШОС в Бишкеке.

Он напомнил, что сам участвовал в этом процессе. Российский лидер отметил, что инициатива заключалась с прицелом на решение продовольственных проблем в странах третьего мира, однако основные партии были направлены в европейские государства.

«Мы пошли на это. По-моему, 0,2%, что ли украинского зерна пошло на развивающиеся рынки в Африку, все остальное ушло в Европу, во вполне благополучные страны по нормальной, хорошей цене. Африка оказалась здесь совершенно ни при чем», — уточнил Путин.

Глава государства также указал на невыполнение партнерами ряда обязательств, в частности, на отсутствие снятия ограничений с Россельхозбанка и разрешения для судов заходить в российские порты для экспорта.

По его словам, несмотря на неоднократные продления сделки и обещания оперативно урегулировать все вопросы, никаких действий предпринято не было. Именно поэтому Москва приняла решение выйти из соглашения, добавил он.

Ранее Путин заявил, что угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в сторону отечественных авиакомпаний являются заявкой на гостерроризм. 

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