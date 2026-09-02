ФИБА сняла ограничения с российских и белорусских участников

Международная федерация баскетбола разрешила российским и белорусским игрокам, тренерам, судьям и другим официальным лицам участвовать в соревнованиях ФИБА и работать на турнирах организации.

Решение об отмене ограничений для представителей России и Белоруссии приняли на заседании Исполнительного комитета ФИБА в Швейцарии. Оно распространяется на баскетбол и баскетбол 3х3. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

В ФИБА указали, что решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК). Организация подтвердила готовность следовать решениям МОК и снять ограничения для всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц из России и Белоруссии.

«Исполнительный комитет ФИБА подтвердил свою готовность следовать решениям МОК, а именно: снять ограничения для всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3х3 России и Белоруссии», — говорится в публикации.

После принятого решения российские и белорусские игроки смогут участвовать во всех соревнованиях ФИБА, а официальные лица — назначаться на все должности с немедленным вступлением решения в силу.

При этом вопрос о возвращении национальных команд и клубов России и Белоруссии к участию в официальных соревнованиях будет рассмотрен отдельно.

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