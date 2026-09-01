Слышал голоса: в Москве мужчина проломил лопатой череп врача скорой помощи

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 45 0

Потасовка произошла у церкви.

В Москве мужчина напал на бригаду скорой помощи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Москве мужчина проломил лопатой череп врача скорой помощи

В Москве мужчина с лопатой набросился на сотрудников скорой помощи, которые приехали к нему на вызов. В ходе потасовки серьезно пострадал один из врачей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника телеканала, инцидент произошел на юго-востоке города. Москвич, которому, по предварительной информации, 29 лет вызвал скорую к себе в квартиру, сказав, что он слышит какие-то голоса.

Когда фельдшеры приехали по адресу вызова, то пациент дал себя осмотреть. Однако потом проявил агрессию и набросился на врачей с лопатой. Завязалась драка. В результате был серьезно ранен один из медиков: у него диагностировали перелом в основании черепа.

После случившегося на квартиру к пациенту были также вызваны сотрудники полиции. По словам собеседника 5-tv.ru, агрессор скончался до приезда правоохранителей — его застрелил мимо проходивший мужчина.

Уточняется, что потасовка произошла у церкви, и стрелявший является ее прихожанином.

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