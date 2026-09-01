Илья Авербух и Лиза Арзамасова переехали в новый загородный дом

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Василиса Власова
Василиса Власова 19 0

Хореограф и актриса не подтверждают информацию о том, что в их семье скоро случится пополнение, но в доме к рождению малыша все готово.

Как выглядит новый загородный дом Авербуха и Арзамасовой

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Илья Авербух и Лиза Арзамасова отпраздновали новоселье

Звездная пара отметила новоселье и впервые продемонстрировала интерьер просторного дома на берегу Истринского водохранилища.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова переехали в новый загородный дом на берегу Истринского водохранилища и отметили новоселье. Супруги также опубликовали первые кадры обновленного жилья и заявили о начале новой главы в жизни.

Еще до свадьбы с актрисой «Папиных дочек» фигурист рассказывал об участке как о месте, куда приезжает отдохнуть от городской суеты. Новый дом построили на месте прежнего жилья, существенно изменив пространство.

В интерьере преобладают бежевые оттенки, натуральное дерево и текстиль. Светлые стены дополнили яркими цветовыми акцентами — в доме появились кольбатовый и оранжевый оттенки.

Особое место в новом жилище Авербух отвел гостиной с камином, которую назвал одной из своих любимых зон. Также фигурист выделил кресло-качалку, расположенное этажом выше.

«Лето постепенно подходит к концу, а у нас начинается новая глава — в новом доме!» — подписали семейные кадры Авербух и Арзамасова в запрещенной социальной сети.

Фраза о новой главе вызвала у поклонников предположения о возможном рождении третьего ребенка. Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что на фотографиях актриса, по их мнению, может скрывать округлившийся живот. Однако Авербух опровергает слухи о третьей беременности.

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