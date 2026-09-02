Многополярный мир в действии: как прошел саммит ШОС в Бишкеке

Саммит ШОС завершился в Бишкеке

Новая география мировой политики сегодня особенно хорошо видна из Бишкека. Саммит ШОС собрал лидеров государств, которые все активнее формируют альтернативные центры экономического и политического влияния. После общего заседания начались двусторонние переговоры Владимира Путина — одним из самых продолжительных стал разговор с Эрдоганом. Что обсуждали лидеры и какие договоренности могут изменить международную повестку, рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Перед тем, как посадить в авто Эрдогана, снаружи кузов тчательно протерли бархоткой. Потом пропылесосили. Успели бы на мойку сгонять — разговор с российским президентом сильно затянулся.

Поздний вечер, президент Турции Эрдоган покидает конгресс-холл резиденции Ала арча. Спускается по лестнице, направляется к автомобилю. Это было довольно долгие переговоры.

Вероятно, среди тем были такие, что не терпят спешки. Какие — не известно. Но перед началом встречи сообщалось: турецкий лидер хотел предложить посредничество в мирных переговорах с Украиной. Но перед камерами говорили, например, про стройку АЭС «Аккую».

«Она работает в Турции, и перед нашей компании „Росатом“ выставили задачу — запустить первый блок в этом году. Так оно и будет, компания в графике», — сообщил Владимир Путин.

До этого российский лидер поговорил с Масудом Пезешкианом. К этим переговорам приковано особое внимание. Последний раз президенты встречались еще до начала нападения США на Иран. Конечно, произошедшие события они не могли обойти стороной.

«В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем», — сказал Путин.

«Мы благодарим вас за вашу позицию и усилия, что были предприняты даже во время войны, и санкций США», — отреагировал Масуд Пезешкиан.

До этого у Владимира Путина был разговор с лидером Таджикистана, переговоры с главой Монголии и с президентом Киргизии.

Бишкек сейчас — центр мировой политики. Саммит ШОС собрал в Киргизстане лидеров одних из самых влиятельных стран мира.

Вот так куется новый многополярный мир. Вот глава Азербайджана с ним говорит по пути из зала в зал. А вот Моди взял Путина за руку и повел беседу. Путин и Си поздоровались со всеми в зоне досягаемости. Но не все смогли найти общий язык. Премьер Пашинян в зале говорил по-армянски. Единственный лидер постсоветской страны на ШОС, который не выбрал для этого русский. Страна сейчас на своей волне: балансирует на грани выхода из ЕврАзЭС, делает странные заявления. Так накануне предложили передать контроль над Южно-Кавказской железной дорогой третьей стране.

Результат работы ШОС — 28 подписанных документов. Об энергоэффективности, развитии логистических центров ШОС. Но большой политический день не окончен.

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