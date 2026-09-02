Мария Захарова заявила о росте неонацизма в Европе

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 21 0

Дипломат отметила, что в Германии утрачено доверие к независимости СМИ.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Неонацизм в Европе стремительно распространяется, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Известий» на полях ВЭФ-2026.

Она отметила, что в Германии утрачено доверие к независимости СМИ. В подтверждение своих слов Захарова привела случай с немецким журналистом, который на пресс-конференции в Белграде призвал к обсуждению методов убийства максимального числа россиян.

«И никто в Германии на уровне официоза не выходит и не говорит: а вот это недопустимо. Это же становится нормой, вообще принятой европейской нормой», — подчеркнула Захарова.

Как ранее писал 5-tv.ru, Европа, видимо, горит желанием и дальше содействовать Киеву в его террористических атаках. Об этом накануне прямо заявил немецкий журналист на пресс-конференции президента Сербии и главы киевского режима. Он задал Зеленскому вопрос: «Как европейцы могут помочь ему убивать побольше русских?»

Теперь репортеру грозит увольнение. Жители Германии массово подписывают петицию с требованием отстранить его от должности. Кстати, в прошлом этого человека нашлось немало интересного.

На слова корреспондента обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, дед Мартенса был высокопоставленным офицером нацистской Германии и служил в штабе Верховного командования вермахта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на скандальное заявление. По мнению министра, немецкий журналист должен быть уволен из СМИ. Лавров подчеркнул, что такой человек не должен занимать должности в медийных структурах или правительственном аппарате.

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