Дальний Восток ждет масштабная перестройка: что изменит новая стратегия развития региона

Чекунков назвал инфраструктуру ключевым направлением развития Дальнего Востока

Новая стратегия развития Дальнего Востока до 2036 года с перспективой до 2050 года будет сосредоточена на преобразовании инфраструктуры и экономики будущего. Об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на полях ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам главы ведомства, он ожидает подписания документа председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Чекунков отметил, что стратегия была предварительно обсуждена с регионами, экспертным сообществом и депутатами Государственной Думы.

Министр назвал инфраструктуру первым ключевым направлением новой стратегии. Он подчеркнул, что развитие огромных территорий Дальнего Востока и Арктики требует точного подхода.

«Такие гигантские территории нужно инфраструктурно обустраивать, но это очень точный ювелирный процесс, потому что размазать на территорию, которая превышает площадь любого государства в мире, невозможно», — сказал Чекунков.

По его словам, строительство дорог, мостов, железнодорожных объектов и портов должно быть связано с конкретными потребностями регионов. Отдельным направлением он назвал развитие энергетики, поскольку новые инвестиционные проекты требуют дополнительных мощностей.

Вторым важным направлением министр назвал «экономику будущего». При этом Чекунков отметил, что она должна опираться на уже существующие отрасли, включая добывающий сектор.

«Не слушайте тех, кто говорит: добывать плохо, сырье — это плохо, не надо быть сырьевым придатком. Это люди, которые наслушались в 90-е сказок, значит, лукавых консультантов и не понимают, что такое добыча углеводородов, сжижение природного газа, да даже добыча золота из руды», — заявил он.

Чекунков подчеркнул, что добывающая промышленность является высокотехнологичной отраслью и остается базой для дальнейшего развития экономики.

По его словам, задача заключается в том числе в увеличении глубины переработки сырья, росте доходов бюджетов и повышении уровня заработных плат.

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