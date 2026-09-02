Как накопить деньги к Новому году, даже если зарплата маленькая

Сентябрь наступил, а это значит, что до Нового года осталось всего ничего. Подарки, праздничный стол, елка, поездки — все это бьет по бюджету так, что декабрьская зарплата испаряется за считанные дни. Многие уже сейчас задумываются: как накопить на крупные покупки к празднику, не затягивая пояса и не превращая свою жизнь в сплошную экономию?

Эксклюзивно для 5-tv.ru финансист и экономист Максим Кривелевич дал советы, как легко накопить денежную «подушку безопасности», которая не будет требовать героических усилий или сложных схем.

Как накопить к Новому году — главное правило

Как накопить деньги к Новому году без жесткой экономии. ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Когда речь заходит о накоплениях, люди часто ищут какую-то волшебную формулу или секретную систему. Однако, по словам эксперта, ответ на этот вопрос остается неизменным из поколения в поколение.

«Если тратить меньше, чем зарабатываешь, разница составляет сбережение. Если тратить больше, чем зарабатываешь, разница составляет проблему», — формулирует эксперт.

Иными словами, секрет накоплений не в том, чтобы найти высокодоходный актив или удачно вложиться в акции. Он в том, чтобы выработать простую привычку.

«Главный секрет формирования стабильных и достаточных сбережений состоит в том, что человек, сколько бы он ни зарабатывал, должен понимать, что в каждый месяц своей жизни он тратит немножко меньше, чем зарабатывает», — подчеркивает экономист.

Как накопить деньги к Новому году без жесткой экономии

Как накопить деньги к Новому году без жесткой экономии. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако здесь есть важный нюанс. Некоторые люди, вдохновленные идеей накопления, бросаются в крайность и начинают жестко экономить на всем. Финансист предупреждает: это тактика опасная.

«Тратить сильно меньше, чем зарабатываешь, — это, с точки зрения поведенческой экономики, тактика чрезвычайно опасная. Потому что через какое-то время может вот эта сжатая пружина распрямиться. Человек скажет: „Как же так? Я вот все живу ради завтрашнего дня“. Завтрашний день может и не наступить, и человек начинает тратить неконтролируемо», — предполагает Кривелевич.

Поэтому единственный правильный способ, по мнению эксперта, — это сберегать немного, но регулярно. Не 50% дохода, а 5–10%, но каждый месяц. Не урезать себя во всем, а просто найти ту сумму, которую вы можете откладывать безболезненно, и делать это систематически.

«Не так даже важно, во что вы инвестируете, как важно, чтобы процесс инвестиций был постоянным. В этом его можно сравнить с занятиями физкультурой и спортом — не так важно, какие именно упражнения вы делаете в спортзале, важно, чтобы вы спортзал не прогуливали», — дает пример эксперт.

Правило диверсификации, чтобы накопить деньги без экономии к Новому году

Как накопить деньги к Новому году без жесткой экономии. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Следующий важный вопрос: в чем хранить накопления? По словам Максима Кривелевича, если вы не профессиональный трейдер и не занимаетесь финансовым рынком ежедневно, не стоит пытаться играть в лотерею со своими деньгами. Не надо пытаться угадать «тот самый» лучший актив.

«Нужно сформировать так называемый диверсифицированный портфель. То есть разделить деньги так, чтобы никакой отдельный фактор риска вас не оставил бы голодным в финансовом смысле этого слова», — объясняет экономист.

Простая формула эксперта: половина сбережений в рублях и рублевых инструментах, половина — в валютных. При этом обязательно должна быть часть в банковских депозитах.

«Банковские депозиты — это то, что очень быстро можно превратить в деньги, потеряв только невыплаченный процент», — поясняет он.

Часть можно разместить в ценных бумагах, например в облигациях, которые приносят ежеквартальный или ежемесячный купон. А вот с акциями нужно быть осторожнее: они более рискованные, поэтому и доля их в портфеле должна быть меньше.

«Общий принцип такой: чем актив более рисковый, тем меньше денег в него нужно помещать. Самый надежный банковский депозит — положите туда больше. Облигации — на втором месте. Акции — на третьем. Золото — просто для диверсификации, немножко», — перечисляет специалист.

Как применить правила экономии, чтобы накопить деньги к Новому году

Как накопить деньги к Новому году без жесткой экономии. www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish

Итак, если вы хотите накопить к Новому году на подарки, праздничный стол или даже на долгожданную поездку, вот простая стратегия, основанная на советах экономиста.

Во-первых, начните прямо сейчас. Не ждите декабря. Чем раньше вы начнете откладывать, тем меньшая сумма нужна будет каждый месяц. Даже если вы будете откладывать по 5–10% от каждой зарплаты, к декабрю набежит приличная сумма.

Во-вторых, определите конкретную цель. Сколько вам нужно на подарки? Сколько на праздничный стол? Запишите цифры. Это поможет понять, сколько именно нужно накапливать каждый месяц.

В-третьих, откладывайте сразу после получения зарплаты. Не ждите конца месяца, когда «останется что-то». Сделайте накопление автоматической привычкой — переведите деньги на отдельную карту или депозит в первый же день после получения дохода.

В-четвертых, не пытайтесь экономить на всем подряд. Это тот самый случай «сжатой пружины», о котором предупреждает эксперт. Если вы будете урезать себя во всем, то через месяц-два сорветесь и потратите даже больше. Откладывайте умеренную сумму, но регулярно.