Школьник ударил одноклассника ножом на уроке в Башкирии

В Башкирии в Кушнаренковской гимназии мальчик ударил одноклассника ножом. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

«В Кушнаренковской гимназии во время урока между девятиклассниками произошел конфликт, в момент которого один из учеников нанес ножевые ранения сверстнику», — написал глава республики в своем канале в МАКС.

Раненый школьник госпитализирован в Центральную районную больницу, его состояние оценивают, как средней тяжести. Его жизнь вне опасности, сейчас им занимаются медики.

На месте происшествия работают следователи. Предварительно установлена причина нападения — личный спор между мальчиками. Кроме того, в школу выехала Антикризисная бригада Министерства просвещения, добавил Кильсенбаев.

Ранее в одной из школ Канска Красноярского края девочка напала на учительницу с ножом и перцовкой перед праздничным мероприятием в честь 1 сентября. Мать одного из детей вмешалась и вытолкала агрессивную школьницу из класса.

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