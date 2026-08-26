Экспресс-выздоровление: что делать при первых симптомах простуды

Осень — время, когда вирусы активизируются, а наши организмы становятся более уязвимыми. С приходом холодов и началом учебного года риск подхватить простуду возрастает многократно.

Как только вы почувствовали первые признаки недомогания — першение в горле, слабость, легкий насморк, — важно действовать быстро и правильно, чтобы не дать болезни развиться и не заразить окружающих.

Врач-терапевт Елена Игнатикова в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделилась простыми, но эффективными правилами поведения при симптомах простуды, которые помогут быстрее восстановиться и избежать осложнений.

Главное правило при простуде для быстрого выздоровления

Шаги для быстрого выздоровления: первые симптомы простуды, что делать. www.globallookpress.com/IMAGO

Как только вы заметили у себя первые признаки недомогания, самый важный шаг — остаться дома. Ни в коем случае не стоит идти на работу, в школу или детский сад. Вопреки распространенному убеждению, «перетерпеть на ногах» не получится — это только усугубит состояние и продлит болезнь.

«В этот именно продромальный период идет размножение вируса в организме, и, естественно, он выделяется в окружающую среду, и таким образом происходит распространение инфекции», — поясняет эксперт.

Именно в первые часы, когда вы только начинаете чувствовать слабость или першение в горле, начинается активная борьба с вирусом, и он уже выделяется в воздух при дыхании, кашле и чихании. Оставаясь дома, вы не только даете себе шанс справиться с болезнью, но и защищаете коллег, друзей и случайных прохожих от заражения.

Кроме того, медик настоятельно рекомендует вызвать врача на дом, а не отправляться в поликлинику самостоятельно. Это позволит избежать дополнительного контакта с другими больными и получить квалифицированную помощь без лишней нагрузки.

«Чтобы он уже посмотрел, установил правильный диагноз и назначил лечение», — советует терапевт.

Что делать самостоятельно при простуде для быстрого выздоровления

Шаги для быстрого выздоровления: первые симптомы простуды, что делать. www.globallookpress.com/Frank May

Если при первоначальных симптомах простуды у вас поднялась температура, единственное, что можно сделать без консультации со специалистом, — это принять жаропонижающее средство.

Однако это не отменяет визита врача или вызова на дом, потому что важно установить правильный диагноз, исключить более серьезные причины, и специалист знает правильные шаги для экспресс-выздоровления.

«Если же повышается температура, единственное, что человек может самостоятельно сделать, это принять жаропонижающее. Решение о приеме, например, антибиотиков или противовирусных препаратов необходимо согласовывать с лечащим врачом», — подчеркивает Елена Игнатикова.

Антибиотики при вирусах не только бесполезны, но и опасны — они уничтожают полезную микрофлору и ослабляют иммунитет. Противовирусные препараты тоже должен назначать врач, исходя из конкретной ситуации и особенностей организма пациента.

Ошибки при простуде: как быстро выздороветь

Шаги для быстрого выздоровления: первые симптомы простуды, что делать. www.globallookpress.com/Thomas Trutschel

Многие люди, почувствовав простуду, сразу принимают горячий душ или ванну, надеясь таким образом «прогреть» тело, мол, это один из механизмов для экспресс-выздоровления. Однако доктор предупреждает: это не только бесполезно, но и может навредить.

«И горячий душ, наверное, нежелателен, потому что здесь может наоборот на контрасте сыграть дополнительная нагрузка, и организм будет не только справляться с инфекцией предположительной, но и еще регулировать температуру тела за счет горячего душа. А потом, например, переохлаждение, и он на это тоже тратит силы. Это избыточные, скажем так, силы, и они направлены уже не на борьбу с инфекцией», — объясняет эксперт.

Вместо горячего душа лучше просто укутаться в теплый плед и дать организму отдохнуть. Это один из важных шагов для экспресс-выздоровления.

Лучший помощник при простуде для быстрого выздоровления

Шаги для быстрого выздоровления: первые симптомы простуды, что делать. www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com Ingrid Balabano

А вот что действительно помогает при первых симптомах простуды и для экспресс-выздоровления, так это обильное витаминизированное питье. Клюквенный морс, отвар шиповника, чай с лимоном и медом — все это не просто вкусно, но и реально работает.

«Дополнительное обильное питье, витаминизированные напитки, клюквенный морс или отвар шиповника, они могут улучшить самочувствие, снижается интоксикация и увлажняются слизистые, где первые барьеры, которые препятствуют вторжению вирусной бактериальной инфекции», — поясняет Игнатикова.

Пейте теплые напитки небольшими порциями, но регулярно — это один из самых эффективных и безопасных способов экспресс-выздоровления, чтобы помочь организму на начальном этапе болезни.

Лучшее лекарство при простуде для быстрого выздоровления

Шаги для быстрого выздоровления: первые симптомы простуды, что делать. www.globallookpress.com/Jochen Tack

Не стоит забывать и о простом, но очень важном правиле при экспресс-выздоровлении: дайте себе время на восстановление после простуды. Ложитесь спать пораньше, позвольте себе подольше полежать утром, не планируйте в первые дни болезни никаких дел.

И это не просто слова. Именно во сне организм вырабатывает интерферон — белок, который борется с вирусами. Чем больше вы отдыхаете, тем активнее иммунная система справляется с инфекцией. Не пытайтесь «перетерпеть» болезнь на ногах — это путь к осложнениям и длительному восстановлению.

Что делать для профилактики от простуды и крепкого иммунитета

Шаги пдля быстрого выздоровления: первые симптомы простуды, что делать. ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но чтобы не думать об экспресс-выздоровлении, важно заранее подумать о предстоящих холодах. Отдельно медик отмечает, что сейчас, в самом начале осени, наступает идеальное время для плановой вакцинации от гриппа. Если вы еще не сделали прививку, стоит задуматься об этом как можно скорее.

«Эпидсезон обычно с наибольшей нагрузкой идет — это с ноября по март месяц, поэтому уже в сентябре можно начать внеплановую вакцинацию от этой инфекции», — говорит врач.

Прививка от гриппа не защищает от всех вирусов, но она значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и осложнений. Иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель после вакцинации, поэтому сентябрь — идеальное время для того, чтобы успеть подготовиться к эпидсезону.