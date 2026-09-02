«Схлопотать по зубам»: Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Сравнение из мира природы стало способом показать позицию России в условиях противостояния с другими странами.

Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Путин объяснил смысл аллегории о косатках и белых медведях

Президент России Владимир Путин объяснил значение своей аллегории о косатках и белых медведях, которую он ранее привел, говоря о международных отношениях. Свои слова российский лидер прокомментировал на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам российского лидера, смысл сравнения заключался в том, что попытки ослабить Россию или поставить ее в зависимое положение могут встретить ответную реакцию.

«Косатки, конечно, страшный хищник, но это интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время еще в советские времена были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма», — сказал президент.

По словам российского лидера, смысл аллегории заключается в том, что попытки «стянуть Россию вниз по пищевой цепочке» могут получить ответ.

«Если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул», — заявил Путин.

Аллегорию о законах дикой природы Путин также приводил 29 августа во время беседы с учителем китайского языка из Белгородской области Дмитрием Баланчуковым. Тогда глава государства говорил о необходимости объяснять детям особенности современного мира и причины проведения специальной военной операции.

«Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Такая пищевая цепочка», — сказал Путин.

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