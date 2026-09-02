На отшельницу Агафью Лыкову напал разъяренный медведь: «Безобразник!»

КП: на отшельницу Агафью Лыкову напал разъяренный медведь

В сибирской тайге 82-летняя отшельница Агафья Лыкова столкнулась с опасным хищником. Медведь внезапно сорвался с места и направился в сторону женщины в лесу. Об инциденте сообщило издание «Комсомольская правда».

О произошедшем рассказала сама Лыкова своему духовнику Игорю Мельникову. По его словам, зверя удалось отогнать с помощью петард и выстрелов.

«Действительно, Агафья звонила, говорила мне про это. Что отгоняли петардами, стреляли. Правда, она рассказывала все это с каким-то полусмехом», — сообщил Мельников.

Он отметил, что в голосе отшельницы не было сильного испуга. По словам духовника, Лыкова восприняла ситуацию скорее как очередную встречу с обитателем тайги.

«Не испуга не было в голосе, ничего такого. Мол, безобразник, куда забрался! Потом гоняли-гоняли его, а он где-то спрятался. Перепуга в ее голосе я не услышал. Но, конечно, за нее тревожно. Время-то голодное, какое-то нашествие медведей, честное слово!» — добавил он.

По словам Мельникова, Лыкову уже несколько лет неподалеку от жилища караулит другой крупный медведь. Этот зверь, как утверждается, не связан с недавним происшествием, но из-за его присутствия женщина вынуждена постоянно быть осторожной.

Агафья Лыкова всю жизнь прожила в глухой сибирской тайге и отказывается возвращаться к привычной жизни на «большой земле». Несмотря на отшельничество, она умеет читать и писать, а также самостоятельно ведет хозяйство.

Ранее Лыкова рассказывала о встречах с дикими животными. По ее словам, однажды она столкнулась с медведем прямо на дороге и смогла отойти от опасности после молитвы.

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