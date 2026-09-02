Любовь или наука? Актер Канухин высказался об истинных ценностях

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 29 0

Молодой артист рассказал о важном на премьере фильма «Трудно быть богом».

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер Канухин: любовь дана от Бога и стоит выше науки

Любовь к людям дана свыше, от Бога, и стоит выше холодного научного познания. Об этом 5-tv.ru заявил актер Владимир Канухин на премьере фильма «Трудно быть богом».

«Любовь создал Бог, а ученые сами как будто взяли на себя роль Бога», — сказал артист.

Эта мысль соответствует посылу одноименного романа писателей Аркадия и Бориса Стругацких. Главный герой — ученый по имени Антон прибывает на планету, застрявшую в средневековой тирании.

Он обнаруживает, что его отстраненный и беспристрастный подход историка не помогает ему избавить людей от страданий — в противовес этому Антон обретает любовь, благодаря которой перестает быть отвлеченным исследователем, переживая судьбу этого мрачного мира вместе с ним.

Ранее Владимир Канухин высказался в беседе с 5-tv.ru о том, как кадетская школа помогает юным мужчинам в будущем быть более дисциплинированными. В частности, в стенах учреждения у самого актера сформировалось умение быстро собираться по утрам.

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