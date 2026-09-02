Путин посетил крупнейшую верфь России «Звезда» на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Глава государства прибыл на верфь в рамках поездки во Владивосток.

ССК «Звезда» является крупнейшим судостроительным комплексом в России. Предприятие работает с 2016 года и занимается строительством крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и другой морской техники, включая оборудование для работы в Арктике. На верфи применяется технология крупноблочной сборки.

Портфель заказов комплекса насчитывает 50 судов. Основным заказчиком выступает компания «Роснефть». На данный момент заказчикам переданы девять судов, еще 24 находятся на этапе строительства.

В районе судостроительного комплекса развивается производственный кластер. В его состав входит завод винто-рулевых колонок «Сапфир», а также строящийся Приморский металлургический завод.

Кроме того, с 2016 года на предприятии действует программа обеспечения жильем сотрудников. За это время в Большом Камне возвели 44 жилых дома в пяти микрорайонах. До конца 2030 года планируется построить в общей сложности 80 домов.

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