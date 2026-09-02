«Тебе еще десять лет так»: Владимир Канухин рассказал о шоке брата 1 сентября

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 29 0

Мальчик впервые столкнулся с ранними подъемами ради учебы.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Владимир Канухин рассказал о шоке младшего брата 1 сентября

Актер Владимир Канухин вспомнил необычную историю с праздником 1 сентября: во время школьной линейки девушка, переодетая в Шапокляк, бегала и лопала шарики в руках у детей. Также артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Трудно быть богом», как в прошлом году отвел младшего брата на торжественное мероприятие и пошутил, что тому еще долго придется вставать рано ради школы.

В детстве День знаний вызывал у актера смешанные чувства — с одной стороны, ощущалась торжественность момента, а с другой — было непонимание, почему это считается праздником.

«Такой какой-то торжественности, важности и непонимания. Потому что ты не понимаешь, в честь чего этот праздник. Я помню, пришел первого сентября… У нас была девушка, которая переоделась в Шапокляк, бегала и шарики все время лопала. Мой тоже. Был обижен», — рассказал Канухин.

Артист отметил, что спустя годы ему пришлось самому участвовать в школьной традиции уже в роли сопровождающего. В прошлом году он отвел младшего брата на линейку, где тот впервые столкнулся с ранним подъемом ради учебы.

«В прошлом году отводил своего младшего брата (на линейку 1 сентября. — Прим. ред.). Он впервые проснулся в семь утра. Он уже не полюбил эту жизнь. Я над ним смеялся и говорил: „Тебе еще десять лет так“», — поделился актер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.75
0.37 100.60
0.03
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
«Тебе еще десять лет так»: Владимир Канухин рассказал о шоке брата 1 сентября
10:16
Путин посетил крупнейшую верфь России «Звезда» на Дальнем Востоке
10:09
Любовь или наука? Актер Канухин высказался об истинных ценностях
10:01
Обсудили Украину, Пашиняна и военную тайну: Путин час отвечал на вопросы журналистов в Бишкеке
9:53
На отшельницу Агафью Лыкову напал разъяренный медведь: «Безобразник!»
9:35
Россия снимает торговые барьеры со странами Юго-Восточной Азии

Сейчас читают

«На 90% стало реальностью»: Ярмольник о сбывшихся прогнозах братьев Стругацких
Не от работы, а от жары: Кологривый о том, как столкнулся с выгоранием в Иране
Россиян попросили не носить кур в МФЦ
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео