«Тебе еще десять лет так»: Владимир Канухин рассказал о шоке брата 1 сентября

Актер Владимир Канухин рассказал о шоке младшего брата 1 сентября

Актер Владимир Канухин вспомнил необычную историю с праздником 1 сентября: во время школьной линейки девушка, переодетая в Шапокляк, бегала и лопала шарики в руках у детей. Также артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Трудно быть богом», как в прошлом году отвел младшего брата на торжественное мероприятие и пошутил, что тому еще долго придется вставать рано ради школы.

В детстве День знаний вызывал у актера смешанные чувства — с одной стороны, ощущалась торжественность момента, а с другой — было непонимание, почему это считается праздником.

«Такой какой-то торжественности, важности и непонимания. Потому что ты не понимаешь, в честь чего этот праздник. Я помню, пришел первого сентября… У нас была девушка, которая переоделась в Шапокляк, бегала и шарики все время лопала. Мой тоже. Был обижен», — рассказал Канухин.

Артист отметил, что спустя годы ему пришлось самому участвовать в школьной традиции уже в роли сопровождающего. В прошлом году он отвел младшего брата на линейку, где тот впервые столкнулся с ранним подъемом ради учебы.

«В прошлом году отводил своего младшего брата (на линейку 1 сентября. — Прим. ред.). Он впервые проснулся в семь утра. Он уже не полюбил эту жизнь. Я над ним смеялся и говорил: „Тебе еще десять лет так“», — поделился актер.

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