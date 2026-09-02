«Венки из цветов»: Олег Газманов рассказал о свадьбе на необитаемом острове

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 61 0

Несмотря на долгую семейную жизнь, супруга артиста предложила скрепить союз еще раз.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Олег Газманов рассказал о свадебной церемонии на Мальдивах

Народный артист России Олег Газманов вспомнил, как вместе с супругой Мариной устроил свадебную церемонию на Мальдивах по местным традициям. Об этом певец рассказал специально для 5-tv.ru после шоу «5 звезд» на «Дорожном радио».

Газманов признался, что во время одной из поездок на Мальдивы его супруга предложила провести символический обряд в необычной обстановке.

«Моя Маруся такая выдумщица, она говорит: «Давай сделаем по их обычаям, там венки вот эти вот из цветов там, все такое», — рассказал певец.

По словам артиста, церемония прошла на небольшом необитаемом острове, куда их доставили на катере. Во время обряда супруги обменялись деревянными кольцами.

«На необитаемом острове просто вот островок небольшой, песчаная коса. И нас на катере доставили, и под эти звуки там всяких мальдивских песен мы с ней как бы сочетались», — вспомнил Газманов.

Артист отметил, что повторную пышную церемонию в Москве он пока не планировал. Однако признался, что такая идея может появиться благодаря его супруге.

«Я не думал, а вот Маруся, девочки, они такие девочки. Им бы вот лишь бы еще одно платье показать», — добавил певец.

Марина и Олег Газмановы поженились в 2003 году. У пары есть дочь Марианна, а также певец воспитывал сына супруги от первого брака — Филиппа.

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