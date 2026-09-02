«Не уходил ни разу»: Владислав Ветров рассказал об отсутствии отпуска

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 25 0

Даже в паузах между проектами артист находит себе новое занятие.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Народный артист России Владислав Ветров заявил, что за всю жизнь ни разу не брал полноценный отпуск. Об этом актер рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на открытии 129-го сезона Московского художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького.

По словам артиста, даже время, которое можно было бы назвать отдыхом, он проводил за работой. Поэтому возвращение к привычному графику не вызывает у него сложностей.

«Я не уходил. Вы знаете, я провел в трудах отпуск, и поэтому мне ничего не стоит продолжить этот труд. Вот и все. Никак, я в отпуск ни разу не уходил в жизни», — сказал Ветров.

Актер отметил, что для него отдыхом может стать смена обстановки во время съемок в другом городе.

«Совмещаю с какими-то локациями, выгодными кинолокациями. Значит, в Сочи это было бы хорошо, Владивосток тоже неплохо», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян устроил для семьи роскошный отпуск в Турции. Юморист вместе с женой Татьяной Брухуновой и двумя детьми отдыхал в элитном отеле Bayou Villas в курортном районе Кунду недалеко от Антальи. Семья остановилась в двухэтажной вилле площадью более 500 квадратных метров с собственным садом и бассейнами. Стоимость двухнедельного отдыха оценивается примерно в 4,8 миллиона рублей.

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«Не уходил ни разу»: Владислав Ветров рассказал об отсутствии отпуска

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