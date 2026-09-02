Сегодня же стало понятно, зачем в Германии настолько раздули историю вокруг неопознанных беспилотников в Лейпциге. Даже в немецкой прессе в открытую пишут: обвинения в адрес России — попытка оправдать колоссальные расходы на вооружение Украины. В планах поставки ракет и нескольких тысяч ударных дронов.

В итоге власти во главе с канцлером Мерцем разыграли целый спектакль о российской угрозе. Решили закрыть наше консульство в Бонне и Русский дом в Берлине. О новой волне истерии в Германии и реакции из Москвы — корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В делах межгосударственных главный принцип — принцип зеркальности. Именно поэтому временный поверенный в делах Германии был вызван в наш МИД. Антироссийская риторика без ответа остаться не может.

Выходит без комментариев — ожидаемо.

«Мы не комментируем содержание вызова. Я сначала проинформирую Берлин», — сказал временный поверенный в делах Германии в РФ Бернд Финке.

Целый месяц в Германии придумывали, как под обвинения подвести базу. Не найдя улик, на голубом глазу просто предложили поверить на слово. Якобы больше просто некому.

«В совокупности характер преступления и данные разведки указывают на причастность России к попытке нападения в аэропорту Лейпцига. Россия несет ответственность за гибридное нападение», — заявил глава МВД Германии Александр Добриндт.

В итоге наше консульство в Бонне закрыто, деятельность Русского дома в Берлине — нашего крупнейшего культурного центра за рубежом — прекращается. Визовый режим для россиян будет ужесточен. Заодно приплели и новые санкции против «теневого флота».

На неформальном слете русофобов в Ирландии отрабатывают старый прием Геббельса: ложь, которую повторили многократно, похожа на правду. С момента обнаружения в аэропорту Лейпцига дронов со взрывчаткой возле украинского Ан-124 прошел месяц. Доказательств — ноль. Но виновата — Россия.

«Это была атака с использованием материалов военного назначения, осуществленная российскими оперативниками на территории Европейского союза. Мы не потерпим этого», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом в самой Германии — полный хаос с безопасностью. Сегодня граната взорвалась на вокзале в Аугсбурге. Накануне крупнейшую ТЭС Бранденбурга атаковали самодельными ракетами. А в это время Берлин упорно ищет российский след. Так было и с «Северными потоками»: первая реакция из Германии — виновата Москва. И только потом признали: за терактом стоит Украина.

«И мы ежегодно дарим им миллиарды. Это все равно что ваш сосед перерезал вам водопровод, улыбнулся вам в лицо, а вы каждый день еще приносите ему бесплатный ящик воды. Именнро с этим должно быть покончено», — сказал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Это слова как раз про Украину. АдГ — фаворит на выборах в ландтаги. Раньше за партию голосовала бывшая Восточная Германия, а теперь все больше сторонников в густонаселенной Рурской агломерации на Западе.

Мерц же — глубокий аутсайдер. Подозрительные параллели.

«Набирают популярность кандидаты, которые не поддерживают русофобскую риторику, которые дают какую-то альтернативную версию, нежели этот вечный, бесконечный, пережеванный германский мейнстрим. Нужно было их каким-то образом перекрыть. Все идет по сценарию классическому — highly likely, но кого это там уже волнует», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мерцу позарез надо отнять голоса у конкурентов. Опыт у Германии есть. В 1933 году в Берлине загорелся Рейхстаг. Гитлер тогда убедил: это сделали коммунисты. И политические оппоненты нацистов были разгромлены. Историки доказали: за поджогом стояли штурмовики Карла Эрнста, приспешника фюрера.

«Канцлер Мерц уже говорил в интервью, что выборы не состоятся. Поэтому, если соединить все эти обстоятельства вместе, это очень сильно похоже на некий инцидент, который используется, чтобы предотвратить демократические выборы или отложить их», — сказал немецкий политолог Айке Хамер.

В Берлине и Кельне — антивоенные демонстрации и митинги. Но кто немцев спрашивал?

«Населению преподносят совершенно беспочвенную ложь о том, что Россия хочет на нас напасть. Какая чушь. У России нет для этого никаких причин. Это как раз Федеративная Республика Германия больше не располагает необходимыми ресурсами и ищет доступ к сырью, чтобы продолжать существовать. Вот у них есть причина нападать», — сказал журналист Frankfurter Allegemine Zeitung Михаэль Мартнес.

Именно поэтому в Берлине так никто официально и не осудил журналиста Frankfurter Allgemeine за предложение Зеленскому помочь с геноцидом.

— Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?

А у НАТО уже и ответ готов: делать больше оружия.

«Мы четко понимаем, насколько важно работать вместе, чтобы обеспечить себя всем необходимым для противодействия угрозам. Это означает увеличение инвестиций в оборону. Нам нужна активизация промышленности», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

За первую половину 2026 года военные концерны Европы увеличили портфель заказов до 83 миллиардов евро. Это на 50% больше, чем год назад. Страх хорошо продается.

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