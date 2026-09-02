Путин отметил опережающую динамику развития Дальнего Востока и Арктики

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 19 0

По словам президента, потенциал этих регионов необходимо использовать и дальше.

Путин отметил опережающую динамику развития Дальнего Востока

Фото: © РИА Новости/Петр Ковалев

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Путин отметил опережающую динамику развития Дальнего Востока

Дальний Восток и Арктика показывают положительную динамику, а по некоторым показателям развиваются быстрее других регионов России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО). Глава государства подчеркнул, что потенциал дальневосточных и арктических территорий необходимо раскрывать с учетом их конкурентных преимуществ. 

«Нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно», — отметил Путин.

Президент предложил обсудить текущую ситуацию и перспективы развития Дальнего Востока. По его словам, при подготовке будущих проектов важно учитывать как актуальную обстановку, так и долгосрочные тенденции.

Путин также подчеркнул необходимость комплексного подхода к развитию региона.
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