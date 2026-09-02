«Не сможет переписать ни на кого»: юрист о новом жилье Ларисы Долиной

Юрист Соловьев: решение Долиной оформить квартиру на дочь рискованное

Народная артистка России Лариса Долина приобрела квартиру в московском жилом комплексе «Премьер» стоимостью 250 миллионов рублей, однако недвижимость оформили на ее дочь Ангелину. Такое решение может защитить певицу от повторных попыток мошенников завладеть ее имуществом, но одновременно лишает ее полного контроля над квартирой. Об этом в комментарии aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что при оформлении жилья на дочь Долина сама не сможет распоряжаться этой недвижимостью, а значит, злоумышленники не смогут переоформить ее без участия собственника.

«Отметим плюсы такого решения. Благодаря ему на Ларисе Долиной нет этого имущества, она не может им распорядиться. Если вдруг мошенники снова попробуют что-то предпринять против артистки, ввести ее в заблуждение, это жилье она уже не сможет переписать ни на кого. Но здесь же и минус присутствует. В данном случае все зависит от того, какие в семье отношения. Если они доверительные, то это одно дело. Но если происходит ссора, возникают проблемы, то контроль над этим жильем она утратит. Это однозначно», — объяснил эксперт.

По словам Соловьева, у такого решения есть особенности и для дочери артистки. С одной стороны, она получает возможность самостоятельно распоряжаться недвижимостью и защищена от возможного раздела квартиры с другими наследниками. С другой — именно на ней будут лежать все риски, связанные с объектом.

«Плюсы здесь в том, что она получает полную свободу распоряжаться этой недвижимостью. Она защищена от потенциального раздела квартиры с другими возможными наследниками. При этом дочь Долиной, как владелица, несет все риски, связанные с этой недвижимостью: если вдруг какие-то протечки, или если выяснится, что она заложена, фигурирует в каких-то сомнительных схемах», — уточнил он.

Ранее Лариса Долина проиграла в Верховном суде спор о квартире в Хамовниках. Артистка пыталась вернуть жилье, которое продала под влиянием мошенников. Однако высшая судебная инстанция отказала в удовлетворении требований и оставила квартиру покупательнице.

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