Школьник задушил сверстницу зарядным проводом

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Василиса Власова
Василиса Власова 85 0

Тело 15-летней девочки обнаружили в чебоксарской квартире.

15-летнего школьник задушил сверстницу в Чебоксарах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Школьник задушил сверстницу зарядным проводом

Школьника задержали по подозрению в убийстве в Чебоксарах. Предполагаемая жертва — 15-летняя девушка. Ей было столько же лет, сколько и возможному убийце.  Как стало известно 5-tv.ru, тело нашли 1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей. По предварительным данным, школьницу задушили проводом от зарядного устройства. Обстоятельства и причины смерти выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две школьницы в Орехово-Зуево Московской области были задержаны по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего мальчика. По информации источника 5-tv.ru, девушки совершили тяжкое преступление и сняли его на видео ради челленджа. Ребенка без признаков жизни с многочисленными колото-резанными ранами обнаружили в подвале заброшенного дома в деревне Кабаново.

По факту гибели следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, которое соответствует ст. 105 Уголовного кодекса. В Главном следственном управлении по Московской области сообщили, что в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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