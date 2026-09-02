ВС РФ поразили логистические объекты ВСУ в нескольких городах

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Среди объектов, по которым были нанесены удары — склад с продукцией двойного назначения.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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С подконтрольной Киеву территории приходят сообщения о новых ударах по объектам военной логистики. Серия взрывов прогремела в промзонах Днепропетровска. В столице российские военные поразили железнодорожную инфраструктуру и крупный складской комплекс — его использовали для снабжения ВСУ.

А это кадры объективного контроля. Реактивная «Герань» попала по логистическому центру в поселке Бровары, где хранили продукцию двойного назначения. В Киевской области также уничтожен склад компании Fire Point, которая выпускает дроны и важные комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

В Одессе под удар попала энергетическая инфраструктура. Также среди пораженных целей — предприятие по производству безэкипажных катеров, резервуары с горючим и ангары с военной техникой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на полях Восточного экономического форума политолог Марк Лоу рассказал о беседе с австралийским наемником Оскаром Дженкинсом, который с 2024 года находится в российской тюрьме за военные преступления. По словам Лоу, Дженкинс признался, что иностранные боевики ВСУ часто покупали оружие и экипировку в украинских магазинах за собственные деньги, несмотря на западные поставки, так как выданное снаряжение было некачественным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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ВС РФ поразили логистические объекты ВСУ в нескольких городах

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