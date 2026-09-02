Дает отпор медведю: как живет в глухой тайге отшельница Агафья Лыкова

В глухой сибирской тайге, где до ближайшего жилья сотни километров, 82-летняя Агафья Лыкова вновь столкнулась лицом к лицу с опасностью. Медведь появился в окрестностях заимки знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике «Хакасский». Зверь резко сорвался с места и бросился прямо на старушку.

Как ей удалось спастись от медведя и как она живет сейчас — читайте в материале 5-tv.ru.

Как медведь пробрался к заимке отшельницы Агафьи Лыковой

Александр Рюмин/ТАСС

Все произошло 1 сентября 2026 года. Агафья Карповна, как обычно, занималась хозяйством неподалеку от своей заимки, когда заметила на косогоре крупного зверя.

Медведь вел себя не как обычный таежный житель, который предпочитает держаться подальше от человека, — он внезапно рванул вниз, прямо в сторону женщины.

Отшельница не поддалась панике. Она не побежала, не закричала, а спокойно, сохраняя присутствие духа, отступила к избе и укрылась внутри. Хищник остановился примерно в 20 метрах от жилища, будто понял, что здесь ему ничего не светит.

Сразу после случившегося Агафья Карповна связалась со службами и сообщила о происшествии. Позже она рассказала о нападении своему духовнику Игорю Мельникову и тележурналисту Андрею Гришакову.

«Рассказала с полусмехом»

Александр Рюмин/ТАСС

Духовник отшельницы, который поддерживает с ней постоянную связь, поделился удивительной деталью: в голосе Агафьи Карповны не было страха. Она говорила о случившемся так, будто речь шла о шаловливом соседском псе, а не о голодном таежном хищнике.

«Она рассказывала все это с каким-то полусмехом. Не испуга не было в голосе, ничего такого. Мол, безобразник, куда забрался! Потом гоняли-гоняли его, а он где-то спрятался. Перепуга в ее голосе я не услышал. Но, конечно, за нее тревожно. Время-то голодное, какое-то нашествие медведей, честное слово!» — поделился он в беседе с KP.RU.

По словам Мельникова, медведя удалось отогнать петардами и выстрелами. Однако зверь не ушел далеко — он затаился где-то поблизости, выжидая. И это создает серьезную опасность не только для самой Агафьи Карповны, но и для тех, кто сейчас находится на ее заимке.

Прямо сейчас там живут шестеро студентов из Москвы — волонтеры, которые приехали помогать отшельнице по хозяйству. Они разместились в палатках неподалеку от ее избы.

Для молодых людей, не привыкших к суровой таежной жизни, соседство с агрессивным хищником — серьезная угроза. Сама Агафья Карповна, по словам духовника, переживает за своих гостей.

Ведь медведь, который уже не боится человека, может напасть в любой момент — особенно в голодное осеннее время, когда звери активно набирают вес перед зимней спячкой и теряют осторожность.

Что предпринимают власти

Зачем медведь пришел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой. www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Информация о происшествии была незамедлительно передана в дирекцию заповедника «Хакасский». Директор охраняемой природной территории Виктор Непомнящий подтвердил, что принимаются меры.

«Медведь объявился, сейчас будет ее беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас, направили соответствующие документы на регулирование его численности. Пока что документы на согласовании в Москве», — заявил он ТАСС.

Непомнящий отметил, что в тайге в заповеднике сейчас большое количество бурых медведей, и они все чаще выходят к человеку. К заимке Лыковой уже направилась группа добровольцев. Однако сроки их прибытия пока неизвестны, а оружия у них с собой нет.

Выяснилось также, что Агафью Карповну уже несколько лет неподалеку от жилища караулит крупный черный медведь. Однако этот зверь, по словам отшельницы, старался держаться на расстоянии и не приближался к заимке.

Новый же хищник — светло-коричневого окраса — ведет себя совсем иначе. Он агрессивен, не боится человека и, судя по всему, готов нападать. Это тревожный сигнал: если зверь потерял страх перед людьми, он становится особенно опасным.

Кто такая Агафья Лыкова

Зачем медведь пришел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой. Александр Рюмин/ТАСС

Агафья Карповна Лыкова —последняя оставшаяся в живых представительница семьи староверов-отшельников, которую в 1978 году обнаружили в Западных Саянах геологи. Ее семья ушла в глухую тайгу еще в 1937 году, спасаясь от гонений. В момент обнаружения в живых было пятеро Лыковых: глава семейства Карп Осипович, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. К 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году скончался и отец. Агафья осталась одна.

Она родилась, по разным данным, в апреле 1944 или 1945 года. С детства она не знала современных технологий и благ цивилизации. И сейчас, несмотря на преклонный возраст, она продолжает жить в тайге, принципиально отказываясь возвращаться на «большую землю».

Как сейчас живет Агафья Лыкова

Зачем медведь пришел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой. Александр Рюмин/ТАСС

Несмотря на 82 года, Агафья Карповна ведет активное хозяйство. Она самостоятельно работает в огороде, печет хлеб, рыбачит, сушит и солит рыбу на зиму, собирает кедровые орешки.

С 2001 года ее заимка входит в состав заповедника «Хакасский». Ей периодически помогают волонтеры и представители власти, доставляя продукты и необходимые вещи. Однако сама отшельница старается полагаться на собственные силы.

Здоровье, по словам врачей, соответствует возрасту. Врач скорой помощи из Абакана, посетившая Агафью в тайге, измерила ее артериальное давление, которое оказалось в норме. Тем не менее, проблемы есть: много лет назад у Лыковой образовалась огромная опухоль ниже груди — около трех с половиной или четырех килограммов, хотя сама женщина весит около 45. Как староверка, она не приемлет современную медицину и так и живет с этой шишкой.

«Она не боится, а мы боимся»

Зачем медведь пришел к заимке отшельницы Агафьи Лыковой. Александр Рюмин/ТАСС

Сама Агафья Карповна относится к встречам с дикими животными с фатальным спокойствием. Она верит в силу молитвы — однажды, столкнувшись с медведем прямо на дороге, она начала читать Иисусову молитву, и зверь развернулся и ушел в кусты.

Но те, кто за нее переживает, не разделяют ее безмятежности.

«За нее тревожно. Время-то голодное, какое-то нашествие медведей, честное слово!» — признается духовник Игорь Мельников.