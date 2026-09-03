Ученые заявили, что Солнце уснуло

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 24 0

Ученые сообщили о крайне низкой солнечной и геомагнитной активности.

Ученые доказали, что Солнце спит

Фото: 5-tv.ru

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Ученые доказали, что Солнце спит

На Солнце за последние сутки практически не произошло значимых событий, а Солнце за последние сутки практически не произошло значимых событий, а геомагнитная активность остается низкой.

Солнечная и геомагнитная активность находятся на очень низком уровне. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН охарактеризовали текущее состояние звезды как период затишья. Об этом ученые сообщили в Telegram-канале лаборатории.

«Геомагнитная активность низкая. Прогноз — полностью зеленый. Звезда спит», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, за прошедшие сутки на Солнце не зафиксировали практически никаких значимых событий. На графике активности заметны небольшие вспышки в западной части звезды. Они происходят в активных областях, которые уже уходят на ее обратную сторону.

Ученые также обратили внимание на восточную часть Солнца, где активные области, напротив, приближаются к направлению Земли. Там наблюдаются крупные магнитные петли. По мнению специалистов, теоретически они могут свидетельствовать о наличии солнечных пятен, однако однозначно говорить об этом пока нельзя.

«Даже если предположить, что из этой искры может разгореться пламя, увидеть этот костер все равно не получится. На востоке (слева), где, наоборот, активные области выходят к Земле, наблюдаются какие-то крупные магнитные петли. Теоретически это может быть признаком наличия там солнечных пятен, но с таким же успехом может не значить и ничего», — добавили ученые.

Таким образом, специалисты характеризуют текущую солнечную обстановку как спокойную, а геомагнитный прогноз остается полностью благоприятным.

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