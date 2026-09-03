Лавров назвал страхи ЕС о завоевании Россией результатом больного воображения

Страхи стран Евросоюза о «завоевании» их территорий Россией — результат излишне бурного воображения. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Они (страны Евросоюза — Прим.ред.) физически выстраивают стены на границе стран Евросоюза с Российской Федерации, роют рвы стометровой ширины — не знаю, какой там глубины — только для того, чтобы Россия их не завоевала. Это больное воображение», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные действия — следствие искусственного образа врага, который поддерживается в Европе и странах НАТО. Он также подчеркнул, что без этого образа многие европейские политики потеряли бы поддержку избирателей.

«Наши позиции прямо противоположны. Мы за то, чтобы процессы использования естественных Богом и географией данных богатств нашего континента, процессы их освоения были открытыми для всех проживающих здесь народов», — заявил министр.

Лавров добавил, что Россия не строит стен и не хочет отгораживаться от Европы, а напротив — Европа отгородилась от России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад заменяет военное присутствие цифровыми инструментами влияния на внутренние процессы других стран.

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