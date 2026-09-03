На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетней Есении

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Малышке требуется срочная операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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У героини нашего сюжета каждый день — борьба со своим телом за простое движение. У трехлетней Есении детский церебральный паралич. Из-за болезни девочка не может ходить без поддержки родителей. Но ее главная детская мечта — танцевать. Шанс на то, что желание осуществится, есть — нужна срочная операция и наша с вами помощь.

Танцы — любимое занятие маленькой Есении. А когда мама и папа рядом, для малышки все превращается в настоящий праздник.

Есению ставят в специальный вертикализатор, самой удержаться на ногах сложно. Но она очень старается. Нормально говорить пока тоже не получается. Зато понимает маму с полуслова.

Улыбка с ее лица почти никогда не сходит. Иногда становится серьезной, когда нужно внимательно послушать сказку.

Есения родилась с диагнозом «детский церебральный паралич». Кроме того, мозг малышки сформировался не так, как обычно, что привело к задержке развития. Первый серьезный удар болезнь нанесла в десять месяцев. Появилась эпилепсия.

«Честно говоря, вот тут было страшновато. Потому что, когда мы увидели все воочию. То есть сам приступ. Во-первых, мы не понимали, что это такое, мы не осознавали», — говорит отец Есении Егор Еремица.

Есения прошла лечение, и эпилепсия отступила. Вопреки прогнозам врачей, ребенок сидит, активно ползает, понемногу начинает говорить. В семейных архивах множество видеороликов, на которых малышка самостоятельно встает и держится на ногах. Но пойти она пока так и не смогла. Конечно, в домашнем арсенале есть специальные ходунки, но это не сравниться с настоящим первым шагом. И шанс на него есть. Необходима операция на спинном мозге, которая снимет постоянное напряжение в мышцах. И делать ее нужно уже сейчас.

«Операция должна делаться вовремя. Когда конечность долго не работает по какой-то причине, в том числе из-за спастики, то формируется необратимое изменение в суставах. Эту процедуру нужно сделать как можно быстрей, по большому счету. То есть смысла откладывать нету», — говорит врач Иван Волков.

После операции Есении придется заново учиться многим вещам: сидеть, ползать и стоять. Для этого после процедуры сразу проводят курс реабилитации. На весь комплекс нужен 1 миллион 344 тысячи рублей. Неподъемная сумма для семьи Еремица, которую небольшими переводами можем собрать мы с вами и подарить маленькой Есении шанс на счастливое детство и здоровое будущее.

«Мы правда очень хотим помочь нашей девочке встать на ножки», — говорит мама Есении Елена Еремица.

Давайте вместе поможем Есении. Достаточно отправить СМС с любой суммой пожертвования на короткий номер 75-11. Большое вам спасибо.

Мы с вами можем помочь: достаточно отсканировать QR-код на экране. Или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 22-22. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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