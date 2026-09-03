Евросоюз может ввести полный запрет на визы для россиян

Евросоюз обсудит запрет на выдачу виз гражданам России в октябре

Лидеры Евросоюза намерены рассмотреть возможность полного запрета на выдачу туристических виз российским гражданам. Об инициативе европейских политиков сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

«Массовый российский туризм на европейские курорты остается неприемлемым в текущих обстоятельствах. Прекращение выдачи виз будет обсуждаться», — рассказал собеседник агентства.

Вопрос планируется поднять на предстоящем саммите, который пройдет 15–16 октября. Инициативу поддерживают 11 государств, в том числе страны Прибалтики, Скандинавии, Чехия и Польша. Меру не поддерживают Италия, Испания, Франция, Греция и Кипр.

Вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар отметил, что Братислава не выступает за тотальный запрет на въезд россиян в страны ЕС исключительно по признаку гражданства. Он также подчеркнул, что страна по-прежнему оформляет визы туристам из РФ.

«Словакия считает правильным, что решение о возможности въезда в страну принималось, исходя из конкретных обстоятельств и рисков безопасности, связанных с конкретным лицом», — добавил политик.

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