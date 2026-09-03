«Север» обнаружил беспилотник боевого типа с боевой частью. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
Чтобы не подвергать риску личный состав, военнослужащие приняли решение ликвидировать аппарат непосредственно на месте обнаружения.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Беспилотник самолетного типа с боевой частью на корпусе обнаружили специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» после сообщения о падении аппарата.
Спецоперация
Беспилотник самолетного типа с боевой частью на корпусе обнаружили специалисты 92-го саперного полка группировки войск «Север» после сообщения о падении аппарата.
Саперы прибыли на место по заявке администрации района Курской области в рамках работ по устранению последствий атак беспилотников ВСУ. Обнаружив БпЛА, специалисты провели разведку и установили, что аппарат является вражеским. Об этом говорится в предоставленном материале.
На корпусе беспилотника находилась боевая часть. Чтобы не подвергать риску личный состав, военнослужащие приняли решение ликвидировать аппарат непосредственно на месте обнаружения с помощью накладного заряда.
Инженерно-саперные подразделения группировки «Север» регулярно выезжают на подобные вызовы. Специалисты обследуют территории и обезвреживают взрывоопасные предметы, оставшиеся после атак противника.
Уничтожение БпЛА и их боевых частей непосредственно в месте обнаружения позволяет, как отмечается в материале, исключить угрозу для мирного населения и предотвратить возможные последствия детонации.
Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по разминированию и ликвидации последствий атак ВСУ в ходе проведения СВО.
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