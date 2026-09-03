Левитин заявил о переходе мира к многополярности

Мир сегодня переживает серьезные изменения — старая логистическая карта уходит в прошлое. Об этом сообщил советник президента России и спецпредставитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Эти изменения серьезные, и они только начались. Мы еще до конца не понимаем этих изменений. И встреча в Бишкеке, которая только что была, еще раз подтвердила, что мир будет многополярным. Уже не будет одного центра, который говорит: «Вы едете туда, вы едете сюда, вот вам тарифные ставки, страховка», — сказал он.

Советник президента также указал на изменения в системе расчетов. По его словам, сегодня функционируют цифровые системы платежей между странами ШОС и БРИКС, создаются новые страховые компании.

Левитин подчеркнул, что сегодня мировая экономика смещается в сторону Азии, и от этого Дальний Восток остается только в плюсе. При этом он предупредил, что ориентироваться на возврат к старой модели не стоит.

«Не надо думать, что завтра все вернется опять на северо-запад России, на Черное море. Нам надо быть готовым к любым изменениям. Россия исключительна тем, что омывается всеми морями, но эти моря должны быть обустроены. Раньше мы обустраивали северо-запад России. Оказалось, не там. Думаю, уроки мы должны извлечь», — добавил Левитин.

Ранее Владимир Путин заявил, что Дальний Восток и Арктика по ряду показателей развиваются быстрее других российских регионов.

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