Болельщики скандируют: Дегтярев оценил возвращение российских спортсменов на международную арену

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 32 0

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Дегтярев рассказал, что отстранение россиян от соревнований закалило их 

Российские спортсмены показали хорошие результаты после возвращения на международную арену, а период отсутствия соревнований закалил их морально. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил в студии МИЦ «Известия».

По словам главы Минспорта, выступления российских атлетов получили положительную оценку не только со стороны отечественных болельщиков, но и зарубежных зрителей.

«Положительно оценивают болельщики, не только российские. Вы видите, скандируют и трибуны всегда наших поддерживают», — отметил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что с точки зрения спортивного развития отстранение от международных соревнований стало негативным фактором, поскольку спортсмены лишились возможности регулярно конкурировать с сильнейшими соперниками.

«То, что со спортивной точки зрения это плохо, это зло, отстранение, отсутствие конкуренции, возможности посоревноваться, победить — это плохо», — сказал он.

При этом Дегтярев отметил, что вынужденная пауза повлияла на психологическую подготовку российских атлетов.

«Вот этот перерыв в несколько лет с отстранением только наших ребят моральным закалил», — заявил министр.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил прежние рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях — теперь решение о допуске атлетов, формате их выступления и проведении турниров в России остается за отдельными международными федерациями.

При этом сохраняются важные условия: российские спортсмены должны проходить усиленный допинг‑контроль под надзором Международного агентства по тестированию (ITA), а вопрос использования национальной символики на Олимпийских играх будет решен позднее.

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