Президент России Владимир Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном, к которому нужно стремиться другим регионам РФ. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Во время дискуссии модератор пленарного заседания ВЭФ-2026 Кирилл Токарев сказал, что якобы в Москве жалуются на школы. Путин категорически не согласился с этой репликой.

«В Москве жалуются на школы? В первый раз об этом слышу», — заметил Владимир Путин.

После чего глава государства добавил, что, по его мнению, система образования в Москве является эталоном, к которому должны стремиться и другие регионы РФ.

При этом президент РФ отметил, что если со стороны граждан действительно есть критика, то он непременно поговорит с мэром столицы Сергеем Собяниным, и обратит его внимание на какие-то недочеты.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит XI Восточный экономический форум. Ключевая тема в этом году— «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она напрямую связана с одним из приоритетных направлений обновленной стратегии социально-экономического развития макрорегиона на период до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) — повышением качества жизни населения. Разработка документа ведется по поручению президента Владимира Путина.

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