«Рост продолжается»: Путин заявил о возможном превышении прогноза по экономике

Путин заявил о росте экономики России выше прогнозного показателя

Рост экономики России продолжается и может оказаться выше прогнозного показателя в 0,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского. Да, сейчас он где-то на 0,6%. Но рост продолжается, он может быть и будет выше, я нисколько не сомневаюсь», — сказал Путин.

Президент отметил, что одним из главных преимуществ российской экономики остается стабильная макроэкономика. По его словам, сохранение этого фактора позволит обеспечить дальнейшее развитие.

«Если мы сохраним главные преимущества нашей экономики, они заключаются в том, что у нас стабильная, живая и здоровая макроэкономика, все спокойненько встанет на свои места», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что чрезмерное увеличение денежной массы может привести к росту инфляции, что осложнит долгосрочное планирование и реализацию инвестиционных проектов.

«Забегать вперед, накачивать деньги денежной массой и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее. Это опаснее, потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы развития, долгосрочного развития инвестиций, очень сложно либо практически невозможно», — отметил президент.

Глава государства добавил, что регулярно встречается с представителями бизнеса и банковского сектора и следит за ситуацией в экономике. По его словам, в ходе обсуждений между сторонниками разных подходов будет найдено оптимальное решение.

«Уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения оптимальное решение будет найдено, и стабильность будет обеспечена, а в условиях стабильности, уверен, будут инвестиции», — сказал Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.