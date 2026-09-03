Прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан — Путин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Российский лидер подчеркнул, что власти переходят к реализации обновленной стратегии развития региона до 2036 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Путин: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан

Прочный фундамент для развития Дальнего Востока создан. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Он отметил, что российские власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, которая рассчитана на десять лет — 2036 года.

«Ключевая задача — поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов. Кардинально необходимо нарастить вложения под трем ключевым направлениям», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что в первую очередь речь идет о промышленных, инфраструктурных, туристических и других проектах, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Не менее важно, как подчеркнул Путин, привлечь средства для развития цифровой платформенной экономики. Еще следует уделить внимание фронтальному внедрению технологий, включая искусственный интеллект.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона.

Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина. Стратегия охватывает пять основных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальнего Востока и климатическую адаптацию.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

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