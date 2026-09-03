Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Live 149 0

Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 сентября, выступит на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), который проходит во Владивостоке.

«Наш президент, как обычно, выступит с большой речью и затронет вопросы, весьма и весьма важные», — сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Перед началом пленарной сессии Путин кратко пообщается со всеми ее участниками. Затем российский лидер вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, выступит с речью и ответит на вопросы.

В заседании вместе с президентом России примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

Что известно о ВЭФ-2026

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона. Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина.

Стратегия охватывает пять основных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальнего Востока и климатическую адаптацию.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:36
«Выйдут на перспективный грузооборот»: в России оценили будущее магистралей
8:30
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
8:28
«Находит отклик у партнеров»: какова роль ЕАЭС в развитии Большой Евразии
8:11
Сезон простуд — 2026: как отличить грипп, ОРВИ и коронавирус по симптомам
8:10
«Собирает ягоды и орехи»: отшельница Лыкова начала готовиться к зиме
7:55
Путин провел переговоры с президентом Индонезии

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
«Отказалась от колбас»: Мария Аронова раскрыла секрет своего похудения
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео