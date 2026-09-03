ИИ и биотехнологии: Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока

Путин назвал привлечение средств в сферу ИИ ключевой задачей стратегии ДФО

Привлечение средств, в том числе в сферу искусственного интеллекта, станет одной из задач стратегии развития Дальнего Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Ключевая задача — поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов. Кардинально необходимо нарастить вложения под тремя ключевыми направлениями», — сказал Путин.

Президент отметил, что первое направление связано с развитием промышленных, инфраструктурных, туристических, креативных и других проектов, ориентированных как на внутренний спрос, так и на растущий спрос азиатского региона.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Вторым направлением глава государства назвал привлечение средств в инновационные компании, развитие цифровой платформенной экономики и внедрение современных технологий.

«А также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы. Причем на базе самого передового регулирования», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что еще одним приоритетом остается развитие образования и здравоохранения, инфраструктуры, культуры и спорта, а также городских и сельских территорий на основе продуманных мастер-планов.

«Для реализации всех этих планов нужны смелые и новаторские решения и гибкие подходы, в том числе в обновлении нормативно-правовой базы улучшения условий для работы бизнеса», — заявил глава государства.

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