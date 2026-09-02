Путин дал старт строительству второго Северомуйского тоннеля на БАМе
В проект инвестируют 340,7 миллиарда рублей без НДС.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи запустил начало проходки Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали в рамках Восточного экономического форума — 2026.
В строительство объекта планируется вложить 340,7 миллиарда рублей без учета НДС. Реализация проекта позволит создать более четырех тысяч новых рабочих мест.
Новый тоннель протяженностью 15,3 километра строят в Республике Бурятия параллельно действующему Северомуйскому тоннелю, который был введен в эксплуатацию в 2003 году специалистами ГК «Бамтоннельстрой — мост».
В 2024 году ОАО «РЖД» и ГК «Бамтоннельстрой — мост» заключили договоры на строительство ряда крупных объектов Восточного полигона. Помимо второго Северомуйского тоннеля, в план входят второй Кодарский и второй Кузнецовский тоннели, а также новый железнодорожный мост через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. После завершения работ пропускная способность Восточного полигона железных дорог России должна увеличиться до 270 миллионов тонн грузов в год к 2032 году.
XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Тема форума связана с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года — повышением качества жизни жителей региона. Документ разрабатывается по поручению Владимира Путина.
Стратегия охватывает пять основных направлений: преодоление инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание лучших условий для жителей Дальнего Востока и климатическую адаптацию.
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