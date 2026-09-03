«Хочется эмигрировать в Румынию»: Отар Кушанашвили прошелся по Егору Криду

Отар Кушанашвили раскритиковал Егора Крида за плохое владение русским языком

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал Егора Крида за неумелое владение русским языком во время обращения к публике. Соответствующее заявление блогер сделал в своем шоу на YouTube-канале.

«Когда я слышу, что делают с русским языком люди — носители его по первородству, природные русские, — мне хочется эмигрировать в Румынию», — заявил Кушанашвили.

Во время недавнего обращения Крида к публике тот заявил, что «не переносит все» что связано с шоу‑бизнесом в России, но «выносит только одну вещь — каждого из вас (зрителей — Прим. ред.)». Отар не только осудил Крида за коверканье русского языка, но и отметил, что тот противопоставляет себя индустрии, которая дает ему работу и доход.

Кушанашвили давно известен привычкой говорить и писать в личном блоге то, что думает. Ранее он неоднократно высказывался о блогере Валерии Чекалиной, известной, как Лерчек. По его словам, онкобольные, как правило, находятся в лежачем положении и не в состоянии активно передвигаться. Чекалина же, несмотря на это, уже после объявления диагноза несколько раз появлялась на публичных мероприятиях.

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