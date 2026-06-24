«Ее природу не поменяешь»: Кушанашвили прошелся по онкобольной Лерчек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 9 0

Телеведущий резко отреагировал на активность блогера во время лечения.

Кушанашвили раскритиковал поведение Лерчек при онкологии

Фото: www.globallookpress.com/Edgar Breshchanov

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Кушанашвили раскритиковал поведение Лерчек при онкологии

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в личном блоге вновь высказался о блогере Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которая проходит лечение от онкологического заболевания.

По его словам, обычно пациенты с подобными диагнозами находятся в тяжелом состоянии и не могут вести активную публичную жизнь, однако Чекалина, как отметил телеведущий, продолжает посещать мероприятия и активно присутствует в социальных сетях.

«Ее природу не поменяешь. Ведь она ходит на эти выставки, свадьбы, дни рождения, в спортзале засветилась», — заявил телеведущий.

Кушанашвили заявил, что, несмотря на наличие диагноза, он считает его преувеличенным до «циклопических масштабов». Он также раскритиковал публичное поведение блогера, связав его с демонстративностью и стремлением к вниманию.

При этом телеведущий подчеркнул, что не испытывает злорадства, однако, наблюдая за состоянием других больных, он стал иначе воспринимать чужую боль.

«Я уже перестал жаловаться. Потому что, насмотревшись на этих якобы очень болеющих людей, я вспомнил про детей, женщин и стариков в центре имени Блохина», — сказал Отар.

В настоящее время Лерчек борется с раком желудка четвертой степени. Интернет-знаменитость прошла уже седьмой курс химиотерапии. На фоне лечения прокуратура инициировала повторную судебно-медицинскую экспертизу. Это произошло после того, как в сети распространилось видео, на котором звезда занимается спортом.

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