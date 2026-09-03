Армия России освободила четыре населенных пункта за день

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

У ВСУ отбили территории Харьковской области и ДНР.

Какие населенные пункты освободила Армия России

Фото: © РИА Новости/ Станислав Красильников

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Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта за день. Об этом сообщили на канале Минобороны РФ в МАКС.

«Подразделения группировки войск „Север“ взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области», — заявили в первом сообщении оборонного ведомства.

Затем в Минобороны также сообщили об освобождении Ижевки.

Ранее оборонное ведомство заявило об очередном массированном ударе по целям на Украине.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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