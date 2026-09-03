«Нет такого сценария»: Путин ответил на вопрос о военной мобилизации в России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Видео 788 0

Глава государства провел параллель с ситуацией на Украине.

Видео: будет ли военная мобилизация в России слова Путина

Фото: © РИА Новости

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Путин заявил об отсутствии необходимости проводить мобилизацию в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет сценария, при котором потребовалось бы объявление военной мобилизации в России. Об этом глава государства сообщил на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы проведения мобилизации», — сказал Путин.

Президент назвал сообщения о возможной мобилизации информационной атакой, которая связана с попыткой повлиять на результат выборов в Государственную думу.

«Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в России граждане продолжают добровольно заключать контракты. Он также сравнил этот подход с ситуацией на Украине, отметив, что там людей принуждают к участию в боевых действиях.

«У нас люди идут, как известно, добровольно подписывают контракт. В отличие от того, что делается на Украине — смотрим каждый день по телевизору это. Там людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт», — сказал президент.

Глава государства также заявил, что уровень готовности и мотивации украинских боевиков остается низким. По словам Путина, количество случаев дезертирства является значительным.

«Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено свыше трехсот тысяч. А на самом деле, конечно, как минимум полмиллиона», — отметил президент.

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