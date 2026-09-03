Исполнительница хита «Базовый минимум» попала в ДТП с девушкой на самокате
Sabi заверила, что самостоятельно решит вопрос с ремонтом автомобиля.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Instagram*/sabi_gargo; 5-tv.ru
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Российская певица и автор-исполнитель Sabi (Сабина) попала в дорожно‑транспортное происшествие с девушкой на самокате.
По словам самокатчицы, она чуть не сбила исполнительницу хита «Базовый минимум». Сама певица не согласилась с такой трактовкой событий — она заявила, что успела резко затормозить и тем самым избежать трагедии.
После инцидента девушка на самокате расплакалась. Sabi успокоила ее, обняла и заверила, что самостоятельно решит вопрос с ремонтом автомобиля. Артистка добавила, что поломки машины — лишь мелочи по сравнению с тем, что удалось избежать серьезной беды.
Трек «Базовый минимум», который Sabi исполнила совместно с Мией Бойко, в прошлом году стал трендом в социальных сетях и приобрел вирусную популярность.
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