Исполнительница хита «Базовый минимум» попала в ДТП с девушкой на самокате

Российская певица и автор-исполнитель Sabi (Сабина) попала в дорожно‑транспортное происшествие с девушкой на самокате.

По словам самокатчицы, она чуть не сбила исполнительницу хита «Базовый минимум». Сама певица не согласилась с такой трактовкой событий — она заявила, что успела резко затормозить и тем самым избежать трагедии.

После инцидента девушка на самокате расплакалась. Sabi успокоила ее, обняла и заверила, что самостоятельно решит вопрос с ремонтом автомобиля. Артистка добавила, что поломки машины — лишь мелочи по сравнению с тем, что удалось избежать серьезной беды.

Трек «Базовый минимум», который Sabi исполнила совместно с Мией Бойко, в прошлом году стал трендом в социальных сетях и приобрел вирусную популярность.

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