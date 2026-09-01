«Рабочие истории»: губернатор Приморья раскрыл детали закрытой беседы с Путиным

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Встреча прошла без публичной огласки и была посвящена вопросам, важным для развития регионов.

Губернатор Приморья раскрыл детали закрытой беседы с Путиным

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Губернатор Приморья раскрыл детали закрытой беседы с Путиным

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о закрытом разговоре «на два слова» с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в августе после заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы региона, участники обсуждали развитие субъектов страны и создание спортивной инфраструктуры. Об этом он сообщил в беседе с РБК на полях Восточного экономического форума.

«Вопросы развития регионов. <…> Строительство спортивных объектов, развитие регионов. <…> Рабочие истории», — сказал Кожемяко.

Как отмечалось ранее, после заседания совета президент попросил нескольких участников остаться для дополнительного обсуждения текущих вопросов. Встреча продолжилась в рабочем формате и затронула практические задачи, связанные с развитием территорий.

Само заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам прошло 19 августа. В ходе него рассматривались вопросы реализации структурных изменений в российской экономике до 2030 года, а также поддержка региональных бюджетов и достижение целей национального развития.

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