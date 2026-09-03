Умерла модель из РФ Екатерина Блинова, впавшая в кому после ДТП в Таиланде

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 63 0

О смерти девушки сообщили ее близкие.

Что с моделью Екатериной Блиновой, впавшей в кому после ДТП

Фото: ВКонтакте

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Не стало 29-летней российской модели Екатерины Блиновой, которая впала в кому после аварии в Таиланде. Об этом сообщили близкие девушки на ее странице в соцсети.

«С огромной болью хотим сообщить, что сегодня, к сожалению, не стало Кати. Это тяжелая и невосполнимая потеря для всех, кто ее знал и любил», — гласит некролог.

Родные и друзья Блиновой отметили, что им всем будет не хватать ее доброго характера и светлой улыбки.

Страшная авария произошла в марте. Девушка ехала на байке и попала в аварию. У модели диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием в мозг.

Ее отправили в местную клинику, провели сложную операцию — декомпрессивную трепанацию черепа. Врачам удалось удалить гематому, однако девушка оставалась в коме. Из-за отсутствия гражданства и страховки лечение и содержание оказались крайне дорогими.

Родные пострадавшей регулярно делились новостями о ее состоянии и до самого конца надеялись на ее выздоровление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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